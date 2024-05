60 anni fa l'Inter conquistava la sua prima Coppa dei Campioni battendo il Real Madrid. Intervistato da Sky Sport, Sandro Mazzola, che in quell'occasione segnò una doppietta, ricorda quel momento: "Era il Real Madrid che vinceva quasi sempre fino ad allora. Non sapevamo come fare, non parlavamo, ci parlavamo, aveva paura di parlare. Non avevo ancora toccato la palla, poi nel momento in cui riuscì a fare gol fu un sollievo".