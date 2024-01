Duello scudetto, l’Inter fin qui meglio della Juventus in tutto: a ruoli invertiti…

Un duello che si esprime partita dopo partita, punto dopo punto. Ma le due lunghezze che separano l'Inter dalla Juventus non raccontano...

"Parlando di punti, l’Inter finora si è fatta inseguire. Ha segnato molti più gol, ne ha incassati meno, e ha passato in testa tutte le 19 giornate, girando a 48, una media che se portata fino in fondo garantirebbe un arrivo a quota 96. La Juve sopra all’Inter non ci è stata mai. Fra novembre e dicembre, i nerazzurri hanno però rincorso l’avversaria nel calendario. I bianconeri giocavano prima e regolarmente gli altri rispondevano vincendo".