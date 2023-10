EDICOLA / CdS: “Milan, Golivier, Pulisic segna e Giroud para. Inter a meno due”

Il Corriere dello Sport mette in primo piano la parata di Giroud che ha fermato il Genoa pronto al pari dopo gli ultimi minuti concitati della gara del Milan. Maignan era stato espulso per un intervento pericoloso e l'attaccante francese aveva preso il suo posto. "Golivier", il titolo scelto da Zazzaroni che scrive: "Pulisic segna e Giroud para. Il Milan allunga. Pioli sbanca a Marassi e manda l'Inter a meno due. A Inzaghi non bastano Acerbi e Lautaro". Il titolo dell'editoriale del direttore del quotidiano sportivo è: "Una fuga tatto a mano".