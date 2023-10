La Roma: “Esonero Mourinho? Notizia fake, nessun contatto con Flick”

Vigilia agitata in casa Roma prima della partita con il Cagliari di domani. Il club definisce "fake" la ricostruzione di un possibile esonero di José Mourinho in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri, apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport.

Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale dopo Mourinho.