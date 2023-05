Inter, 3 giorni di libertà dopo il successo contro l’Atalanta: mercoledì la ripresa

L'Inter, ottenuta la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, ha potuto staccare la spina per qualche giorno: Simone Inzaghi ha concesso al gruppo un po' di relax , in attesa dell'ultima gara di campionato contro il Torino e, soprattutto, della finale di Istanbul del 10 giugno.

La ripresa dei lavori, come ricorda Tuttosport, è fissata per mercoledì: "La qualificazione alla Champions '23-24 è valsa ai giocatori dell'Inter tre giorni di libertà. Oggi festeggeranno il matrimonio di Lautaro, poi da mercoledì ad Appiano per pranzo e primo allenamento in vista della gara col Torino, anche se il vero focus di Inzaghi sarà su Istanbul. Da capire se con i granata ci sarà un'Inter simile a quella vera o spazio a riserve e ragazzini".