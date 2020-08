CdS – Inter, messaggio fortissimo al Siviglia: Conte le azzecca tutte. “Lo sfogo di Bergamo…”

La netta vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar ha permesso all’Inter di approdare in finale di Europa League dove ci sarà la sfida al Siviglia. “Magari sarà difficile ripetere la prestazione di ieri sera, ma intanto al Siviglia è arrivato un chiaro messaggio: Handanovic e compagni stanno bene, anzi benissimo, sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. Merito di Conte, che ha portato il gruppo al massimo proprio per questa volata europea, e che da qualche gara ormai le azzecca tutte”, commenta il Corriere dello Sport.

CONVINZIONE E SICUREZZA – Il grande traguardo della finale deriva anche da un’Inter nuova, convinta, sicura e, per il quotidiano, è anche merito dello sfogo di Bergamo che però ha messo qualche dubbio sul futuro. “Tanta sicurezza e convinzione l’Inter l’ha trovata proprio nelle ultime settimane. E, paradossalmente, la bufera post-Atalanta sembra aver prodotto effetti benefici”, il commento del CorSport.