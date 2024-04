Nella gara di andata, la contesa si risolse con un pesante 5-1 per Lautaro e compagni, frutto della doppietta di Mkhitaryan e delle reti di Thuram, Çalhanoğlu (su rigore) e Frattesi, alle quali si sommò la firma di Rafael Leão. Il precedente più recente in casa rossonera risale alla semifinale di andata della scorsa edizione della UEFA Champions League, più precisamente al 10 maggio 2023, quando a decidere la sfida furono Džeko e ancora Mkhitaryan. La replica dello 0-2 è quotata a 9.00 da Betclic. L’ultimo derby di campionato disputato in casa rossonera è invece datato 3 settembre 2022. In quell’occasione, due gol di Leão e uno di Giroud consentirono al Milan di avere la meglio sui concittadini, in rete con Brozović e Džeko. Il 3-2 è un punteggio quotato a 29.00 da Betclic.

Out per squalifica contro il Cagliari, Lautaro Martínez è pronto a tornare a occupare il suo posto là davanti e a cercare un gol che Betclic quota a 2.25. Al suo fianco ci sarà Marcus Thuram, la cui rete è data a 2.55. Candidatura ‘d’obbligo’ anche per il grande ex Hakan Çalhanoğlu, con quota-gol a 4.00, e per Henrikh Mkhitaryan, a 8.00 (per Snai a 7.50). A guidare l’attacco milanista ci sarà Olivier Giroud, già decisivo nel derby del 5 febbraio 2022 che diede il via alla cavalcata tricolore e adesso quotato a 3.10. A supportarlo, i ‘soliti’ Rafael Leão, a 3.90, Ruben Loftus-Cheek, a 6.00, e Christian Pulisic, a 4.50.

