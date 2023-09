Inter-Milan, arbitra il milanese Sozza: il precedente e la scelta di Rocchi

“Sozza aveva già arbitrato il Milan e l’Inter e inevitabilmente erano sorte polemiche (anche errori in campo, sia chiaro) inerenti alla designazione di un fischietto nato a Milano e della Sezione a quattro angoli di distanza dal capoluogo lombardo” ricorda La Gazzetta dello Sport.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.