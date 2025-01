Finale Supercoppa, Inter-Milan sarà diretta da Simone Sozza

L'Associazione italiana arbitri ha reso noti i direttori di gara della finale di Supercoppa italiana che si giocherà lunedì 6 gennaio alle 20 (in diretta su Canale 5) tra Inter e Milan. Sarà Simone Sozza a dirigere l'incontro e per il 37enne si tratta del secondo derby di Milano. Aveva diretto la stracittadina a settembre nel 2023 con risultato finale di 5-1 per i nerazzurri e arriva dalla sezione di Seregno, comune della Brianza.