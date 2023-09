Commento a tre voci ma non solo: novità e info sul derby di Milano su Dazn

Novità tecnologiche e social, un commento a tre voci e un atteso ritorno. Per il derby di sabato prossimo Inter-Milan, il primo dopo la semifinale dell'ultima Champions League, Dazn ha predisposto una serie di iniziative speciali per la trasmissione in esclusiva del match. Già sperimentato in altri campionati, il commento a tre voci arriva anche in Italia per la prima volta nel calcio italiano, con Pierluigi Pardo che sarà accompagnato da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni, mentre a bordo campo sin dal pre-partita ci sarà Diletta Leotta.