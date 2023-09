Verdone: “Mi stavo allontanando dal calcio ma i due gol di Frattesi con l’Ucraina…”

"Oggi le bandiere non ci sono più, vanno tutti in Arabia, è come se quello spirito si fosse disgregato", ha ammesso poi Verdone

"Sto vivendo l'essere tifoso della Roma con un grande punto interrogativo davanti, non so dove vuole andare questa squadra, siamo in mano a Lukaku e Dybala". Lo dice Carlo Verdone, alla conferenza stampa per la seconda stagione della serie in 10 episodi da regista (coadiuvato da Valerio Vestoso), coautore e protagonista (prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis) tra autobiografia e invenzione di Vita da Carlo, al debutto su Paramount+ dal 15 settembre.