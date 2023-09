Repubblica – Inter, Cuadrado assente nel derby? Sensi e Acerbi a disposizione

"Lautaro Martinez, invece, è rientrato dalla trasferta in Sudamerica allungando a 489’ il digiuno con la maglia dall’Argentina. Inzaghi è tutt’altro che preoccupato visto che in questo avvio di stagione è già andato a segno 5 volte in 3 partite. Le altre buone notizie arrivano da Appiano Gentile dove sia Sensi che Acerbi hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Il centrocampista dall'affaticamento al flessore che lo aveva costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina. Il difensore dal risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Entrambi saranno a disposizione per il derby", aggiunge il quotidiano.