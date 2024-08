"Il mezzo passaggio a vuoto dei nerazzurri, complici gli errori gravi di Sommer e Bisseck, non fa scattare l’allarme. Il pari contro l’ottimo Genoa di Gilardino ci sta, a patto che Simone corregga in fretta le magagne difensive e lavori sull’atteggiamento del gruppo perché non c’è cosa peggiore di sentirsi più forti e immuni alla sconfitta. In Italia non te lo puoi permettere neppure sull’ultimo campo di provincia. L’Inter è stata raggiunta alla fine, il Milan invece alla fine si è rimesso in piedi, dopo una partita da dimenticare il più in fretta possibile. Della squadra che avevamo ammirato in estate contro le grandi d’Europa, a San Siro non si è visto niente".