Nella serata di domani, a San Siro Inter e Milan si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia. Si parte dall'1-1 dell'andata. I nerazzurri inseguono la finale per continuare a coltivare il sogno triplete, i rossoneri vogliono risollevare la stagione.

Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it.