Si avvicina il derby di Milano e dal sito dell'Inter emergono alcune curiosità sulla sfida con i rossoneri di domenica sera. La gara avrà sicuramente un sapore speciale per Lautaro Martinez, ormai abituato a certi palcoscenici e anche a segnare con una certa continuità in questa partita. Il rendimento dell'attuale capitano nerazzurro infatti è molto positivo. Presto potrebbe avvicinarsi a un traguardo storico.
Inter-Milan, Lautaro miglior marcatore in attività. Con tre gol è record nerazzurro
I numeri sull'attaccante argentino a due giorni dal prossimo derby che mette in palio la possibilità di scalare posizioni nella storia del club
Il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante dell'Inter, Hall of Famer e miglior marcatore assoluto nella storia del Club, ha realizzato 12 gol nelle stracittadine contro il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente in attività (considerando entrambe le squadre) il miglior marcatore è Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha segnato 9 gol nel derby di Milano ed è il terzo miglior marcatore nella storia dei nerazzurri nella stracittadina.
TOP 5 GOL NEL DERBY CON L'INTER—
1. Giuseppe Meazza - 12 gol
2. Istvan Nyers - 11
3. Lautaro Martinez - 9
4. Benito Lorenzi - 8
5. Alessandro Altobelli - 7 Roberto Boninsegna - 7
