Inter-Milan, Lautaro miglior marcatore in attività. Con tre gol è record nerazzurro

I numeri sull'attaccante argentino a due giorni dal prossimo derby che mette in palio la possibilità di scalare posizioni nella storia del club
Daniele Vitiello
Si avvicina il derby di Milano e dal sito dell'Inter emergono alcune curiosità sulla sfida con i rossoneri di domenica sera. La gara avrà sicuramente un sapore speciale per Lautaro Martinez, ormai abituato a certi palcoscenici e anche a segnare con una certa continuità in questa partita. Il rendimento dell'attuale capitano nerazzurro infatti è molto positivo. Presto potrebbe avvicinarsi a un traguardo storico.

Il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante dell'Inter, Hall of Famer e miglior marcatore assoluto nella storia del Club, ha realizzato 12 gol nelle stracittadine contro il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente in attività (considerando entrambe le squadre) il miglior marcatore è Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha segnato 9 gol nel derby di Milano ed è il terzo miglior marcatore nella storia dei nerazzurri nella stracittadina.

TOP 5 GOL NEL DERBY CON L'INTER

1. Giuseppe Meazza - 12 gol

2. Istvan Nyers - 11

3. Lautaro Martinez - 9

4. Benito Lorenzi - 8

5. Alessandro Altobelli - 7 Roberto Boninsegna - 7

