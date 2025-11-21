Si avvicina il derby di Milano e dal sito dell'Inter emergono alcune curiosità sulla sfida con i rossoneri di domenica sera. La gara avrà sicuramente un sapore speciale per Lautaro Martinez, ormai abituato a certi palcoscenici e anche a segnare con una certa continuità in questa partita. Il rendimento dell'attuale capitano nerazzurro infatti è molto positivo. Presto potrebbe avvicinarsi a un traguardo storico.

Il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante dell'Inter, Hall of Famer e miglior marcatore assoluto nella storia del Club, ha realizzato 12 gol nelle stracittadine contro il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente in attività (considerando entrambe le squadre) il miglior marcatore è Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha segnato 9 gol nel derby di Milano ed è il terzo miglior marcatore nella storia dei nerazzurri nella stracittadina.