Tramite il suo profilo X, Maurizio Pistocchi , giornalista, ha analizzato così il derby terminato 1-1 tra Milan e Inter: "Il Milan inchioda l’Inter sul pareggio e consegna al Napoli l’opportunità di allungare il vantaggio nella corsa Scudetto. Dopo 2 gol annullati all’Inter per evidente fuorigioco, in finale di 1T passa il Milan.

Palla persa da Calhanoglu, contropiede avviato da Bennacer per Theo, palla dentro per Leao, tiro con parata difettosa di Sommer che regala a Reijnders il pallone dell’1:0. L’Inter schiuma rabbia, nel 2’ Tempo attacca furiosamente: prende tre pali, con Bisseck, Thuram e Dumfries, poi passa al 92’ assist di Zalewski e 1:1 di DeVrij. Molti dubbi per un contatto in area rossonera su Thuram, con Pavlovic che con il piede destro colpisce sulla gamba sx Thuram, non rilevato dall’arbitro Chiffi e dal var DiPaolo".