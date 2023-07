Inter, con Frattesi cambia la posizione su Milinkovic: per i bookie i nerazzurri…

I bianconeri, chiuso il rinnovo di Adrien Rabiot, ora puntano forte su Sergej Milinkovic-Savic, giocatore in forza alla Lazio con un contratto in scadenza nel 2024. Il serbo sembra aver messo la Vecchia Signora in cima alle proprie preferenze, volontà che si ripercuote sulle quote di Planetwin365, che pone i bianconeri in pole per il serbo a 1,90, quota che sale a 2 su Better, con l’Inter, in ritardo dopo il colpo Frattesi, data a 3,75.