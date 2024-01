Libero – Inter mille e una notte, lezione di gioco e manifesta superiorità: Sarri azzerato

“Inter mille e una notte”, titola Libero in merito alla vittoria per 3-0 dei nerazzurri contro la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana

“Inter mille e una notte”, titola Libero in merito alla vittoria per 3-0 dei nerazzurri contro la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana. Lunedì la finale contro il Napoli, in palio c’è il primo trofeo della stagione 2023/24. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sulla partita, dominata dall’inizio alla fine dall’Inter.