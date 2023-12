Inter, stasera serve la miglior versione. Inzaghi gestisce come un’auto: modalità sport

"L’Inter sa di non poter gestire la fatica: questa partita necessita della miglior versione dei nerazzurri. Dà l’impressione di poterne alzare il livello attraverso un pulsante magico, un po’ come succede nelle auto: ora, "modalità sport", grazie. Anche se la corsa allo scudetto richiederà fatica e gli ottavi sono già in tasca da un pezzo, accantona il turnover per due, al massimo tre variazioni rispetto alla formazione che ha demolito l’Udinese. Carlos Augusto per Bastoni più che per Dimarco; eventuale Cuadrado per Bisseck, con Darmian di nuovo nei tre difensori; Frattesi di sicuro dall’inizio al posto di Barella più che di Mkhitaryan", scrive Libero.