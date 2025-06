Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Inter-Monterrey, il migliore in campo per il quotidiano è Carlos Augusto. Per il brasiliano voto 7: "Da sinistra a destra, copre l’intero arco costituzionale. Nel primo tempo martella quasi sempre lui e col “suo” piede dà un cioccolatino sprecato da Esposito. L’assist per Lautaro, però, lo fa con intelligenza sul fronte e col piede opposto". Bene il nuovo arrivato Luis Henrique, 6,5: "La novità qui si vede tutta perché questo è un... brasiliano. Senza paura di puntare l’uomo, combinare in velocità, tentare la giocata anche ardita: da rivedere prima possibile". 6 per Petar Sucic: "Dopo qualche minuto di rodaggio finalmente una buona apertura, ma almeno il croato offre la possibilità di giocare con due mediani in un centrocampo a 4, novità per il futuro".