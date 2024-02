Montolivo: “Barra scudetto Inter carica al 99% dalla prima giornata”

Riccardo Montolivo, su DAZN, ha parlato della vittoria dell'Inter sulla Roma e si è riferito in generale al momento vissuto dai nerazzurri. «La squadra di Inzaghi è matura e consapevole. Non è più quella di due anni fa, che ha perso lo scudetto contro al Milan anche se aveva un buon vantaggio», ha sottolineato l'ex giocatore rossonero.

«Aveva una gara in meno, ha vinto la Supercoppa, è tornata, aveva Juve e Roma ed è andata bene. Da quando è arrivato Marotta ha rimesso ordine nei settori. Lui è un fuoriclasse a livello dirigenziale, poi ci sono anche i meriti di allenatore e squadra. A che punto è la barra dello scudetto? Per me è carica al 99% dalla prima giornata», ha concluso.