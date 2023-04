Inter-Monza, pagelle CdS: Bastoni, disattenzione che resta sulla coscienza

Ennesima prestazione da cancellare per i nerazzurri: il difensore è protagonista in negativo sul gol di Caldirola

Ennesima serata da incubo in campionato per l'Inter, che perde anche contro il Monza e ottiene la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite di Serie A. Prestazione da cancellare, con il Corriere dello Sport che salva solamente Onana, Darmian, de Vrij e Acerbi, seppur con un 6 risicato. Peggiore in campo è Dumfries: "Ammucchia tanti cross sbagliati, uno dopo l'altro. Vengono meno sia la sua fiducia sia la pazienza di chi sta sugli spalti". Male anche Bastoni, protagonista in negativo sul gol di Caldirola: "Disattenzione su calcio d'angolo che resta sulla coscienza. Non va meglio nemmeno in fase d'impostazione".