Inter-Monza, pagelle TS: Correa delude ancora, Lautaro spreca chance pazzesche

Nerazzurri sconfitti e a secco per la terza gara consecutiva a San Siro in campionato: male tutti gli attaccanti

Terza sconfitta consecutiva senza segnare a San Siro in campionato per l'Inter, che perde anche contro il Monza e si complica ulteriormente il proprio cammino in ottica quarto posto. Tuttosport stronca la prestazione di Correa, indicato come peggiore in campo: "Anche questa volta aspetteremo una sua prestazione positiva la prossima volta". Male tutti gli attaccanti, compreso Lautaro: "Spreca due chance pazzesche".