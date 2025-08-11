Dopo il successo contro il Monaco, l'Inter si prepara a tornare in campo per la terza amichevole della preseason. I nerazzurri affronteranno il Monza all'U-Power Stadium: calcio d’inizio alle ore 21:00 e diretta esclusiva su Sportitalia.
Inter, sfida al Monza nel terzo test precampionato: risultati e programma
Le due squadre si sfidano dopo il successo nerazzurro per 3-2 dello scorso Campionato. Per i padroni di casa questo sarà l'ultimo test prima della partita di Coppa Italia di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l'esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova. I nerazzurri proseguiranno la loro preseason con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari contro l'Olympiacos di sabato 16 agosto prima della prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro di lunedì 25 agosto.
IL PRECAMPIONATO DELL'INTER
I nerazzurri dopo il raduno al BPER Training Centre dello scorso 26 luglio hanno iniziato la preparazione in vista della Serie A 2025/26, che scatterà lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.
Nel primo test in famiglia la squadra di Chivu ha superato l’Inter U23 con il risultato di 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all'autogol di Kamate. Risultato positivo anche nella seconda amichevole estiva contro il Monaco in cui i nerazzurri nonostante l’inferiorità numerica hanno ribaltato la partita grazie alle firme di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny per il definitivo 2-1.
Quello contro il Monza sarà il terzo impegno della preseason, seguito dalla sfida contro l'Olympiacos del 16 agosto, ultima tappa prima dell'esordio in campionato.
