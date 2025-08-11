Inter, sfida al Monza nel terzo test precampionato: risultati e programma

Le due squadre si sfidano dopo il successo nerazzurro per 3-2 dello scorso Campionato. Per i padroni di casa questo sarà l'ultimo test prima della partita di Coppa Italia di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l'esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova. I nerazzurri proseguiranno la loro preseason con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari contro l'Olympiacos di sabato 16 agosto prima della prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro di lunedì 25 agosto.

Nel primo test in famiglia la squadra di Chivu ha superato l’Inter U23 con il risultato di 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all'autogol di Kamate. Risultato positivo anche nella seconda amichevole estiva contro il Monaco in cui i nerazzurri nonostante l’inferiorità numerica hanno ribaltato la partita grazie alle firme di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny per il definitivo 2-1.