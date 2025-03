Inter-Monza, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

L'Inter deve giocare ogni partita sapendo che non può sbagliare. Le rivali sono lì alle spalle e i bonus sembrano essere finiti. Di fronte ai nerazzurri c'è il Monza di Alessandro Nesta, che è ultimo in classifica, ma serve tutta la spinta e la forza possibile per non incappare in frenate che potrebbero compromettere quanto di buono fatto fino a qui. E i tifosi sanno che serve tutta la spinta possibile per sostenere i nerazzurri in un momento delicato della stagione, pieno di impegni e con qualche infortunio di troppo.