Inter verso Istanbul col morale alto. Vittoria con personalità, col City ne servirà tanta

"Anche a inizio ripresa, nonostante, i padroni di casa cercassero di premere, è stata l’Inter ad essere più pericolosa con Dzeko e Gagliardini, comunque senza strafare. Il bosniaco, in ballottaggio con Lukaku per Istanbul, nel frattempo era subentrato a Lautaro, assolutamente da preservare, come Barella e Acerbi, sicuramente nell’undici anti-City, hanno preso il posto di Calhanoglu e Bastoni, in modo da non perdere il ritmo partita. Il finale è stato tutto granata, con gli ospiti che, di contro, hanno sprecato parecchio in ripartenza. Evidentemente era già scattata la modalità piccolo cabotaggio. Ma, grazie anche al già citato Cordaz e ad un attento e preciso De Vrij, il muro ha resistito. Non sarebbe cambiato nulla con un 1-1, ma arrivare a Istanbul con un’altra vittoria è senz’altro meglio. Per il resto, servirà un’impresa", aggiunge il quotidiano.