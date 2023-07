Cds – Inter-Morata, la pista non si è scaldata. Il giocatore preferisce la Roma. Inzaghi…

La pista che porta all'attaccante spagnolo non si è scaldata, a oggi è Balogun in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri

Folarin Balogun ha scalzato diverse posizioni, adesso è in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter. Il giovane attaccante dell'Arsenal ha superato nelle preferenze anche Alvaro Morata . A proposito dell'attaccante dell'Atletico Madrid, il Corriere dello Sport sottolinea che nonostante l’incontro con i suoi rappresentanti (o, forse, proprio per quello…), avvenuto nei giorni scorsi, la pista non si è scaldata.

"Da un lato perché la distanza rispetto alle richieste dell’Atletico Madrid – 20,5 come previsto dalla “clausola”, contro una disponibilità di 13 più 2 – è significativa. Dall’altro perché non si è accesa la scintilla con il giocatore, che, come ha capito anche l’Inter, ad oggi, preferisce la Roma di Dybala e Mourinho. Morata continua ad essere la prima scelta di Inzaghi, che immagina, per lui, un ruolo alla Dzeko, ovvero da “facilitatore” di gioco, ma, con Lautaro indiscussa certezza, là davanti sarebbe in costante concorrenza con Thuram. In giallorosso, invece, lo spagnolo sarebbe al centro del progetto".