GdS – Inter, Musah non è un nome nuovo: durante il Mondiale in Qatar…

Il nome di Yunus Musah è tornato in orbita Inter. Tornato, perchè il centrocampista americano del Valencia era già stato accostato in passato ai nerazzurri, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "I nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista da regalare a Inzaghi e il nome dell'americano non è mai stato cancellato dal taccuino dei vicecampioni d'Europa. Al Mondiale in Qatar, dove Musah è arrivato agli ottavi, il d.s. nerazzurro Piero Ausilio lo ha marcato stretto seguendolo dalla tribuna, e il pressing continua tuttora".