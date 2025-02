Il confronto con l'Inter

«Come Conte imposterà la gara con l'Inter? Sempre visto Conte come un grandissimo motivatore che sa trovare in questi momenti bui una reazione. Conte rovescia la grinta in positività e l'amarezza in rabbia. Il discorso non sono i punti ma come ci arrivi psicologicamente. L'Inter ha vinto una partita tirata contro il Genoa, Lautaro si è arrampicato in curva quello è l'elemento da monitorare, come arrivano a questa partita le due squadre. Dell'attacco nerazzurro abbiamo sempre avuto molto chiaro tutto dati i gol segnati. Il Napoli prima di queste quattro gare aveva fatto della solidità difensiva un caposaldo ma adesso sta prendendo gol con più facilità rispetto a qualche mese fa. Per Lautaro è iniziata con un ritardo di condizione evidente, la differenza più grande con Lukaku è che le azioni che l'Inter costruisce per l'argentino sono di gran lunga di più rispetto a quelle costruite per Lukaku, il potenziale offensivo è diverso. Ci arrivano con un atteggiamento psicologico differente ma in momenti così puoi tirare fuori qualcosa di più», ha aggiunto l'ex tecnico.