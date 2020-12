Sky – Inter, un solo dubbio in vista del Napoli. Eriksen o Sensi? Conte ha già deciso

È praticamente fatta la formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20:45 a San Siro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Antonio Conte ha un solo dubbio: Achraf Hakimi. Il marocchino è il favorito per ricoprire il ruolo di laterale destro. Se il tecnico nerazzurro dovesse decidere di non rischiarlo è già pronto Darmian. Dall’altra parte ci sarà Young al posto di Perisic.

A centrocampo con Barella e Brozovic ci sarà Gagliardini. L’ex Atalanta è nettamente avanti rispetto a Sensi ed Eriksen, che partiranno dalla panchina. In avanti spazio alla LuLa, con Lautaro Martinez che torna a far coppia con Romelu Lukaku.

(Fonte: Sky Sport)