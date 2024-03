NO PENALTY

Incursione di Kvaratskhelia, Darmian tocca con la coscia destra e non con il braccio. Rrahmani tocca pallone e piede di Thuram, contemporaneamente: in entrambi i casi non è rigore.

RIGORE MA...

Thuram prova l’ennesima sterzata su Rrahmani che lo aggancia con il piede sinistro e lo mette giù. La Penna fischia il rigore (allunga - in maniera timida in realtà - il braccio destro), poi però indica il fuorigioco, accuratamente controllato da Lissone. Corretta anche la segnalazione di Berti, lo stesso Thuram è oltre Rrahmani sul lancio.

FINEZZA

Regolare la rete che ha sbloccato la partita: tutto nasce da un buon vantaggio (finezza) sul fallo di Olivera su Mkhitaryan, l'azione prosegue, lo stesso armeno vi prende parte, sul tiro di Darmian in fuorigioco non punibile Dimarco (non interferisce con nulla)".

