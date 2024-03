Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive in campionato dell'Inter: i nerazzurri, dopo l'eliminazione dalla Champions League, pareggiano 1-1 a San Siro contro il Napoli . Questa l'analisi di Tuttosport: "La peggior settimana della stagione si è chiusa per l'Inter con un'altra beffa, anche se stavolta non fa male come a Madrid. Nell'unico (vero) pericolo creato dal Napoli - quando ormai la gara pareva incanalata sull’ennesima vittoria della capolista - è arrivato il gol del pari di Juan Jesus, liberato in area da un'involontario assist di... Bastoni.

I punti di vantaggio sul Milan, che ha sbancato Verona, restano 14, mentre servirà un'impresa per riuscire a ricordare lo scudetto della seconda stella come quello dei 100 punti: vincendole tutte, l'Inter arriverebbe a quota 103 ma, come prova pure la gara di ieri, sarà difficile fare percorso netto in un finale di stagione che non ha molto da dire per un'Inter che il suo, in campionato l'ha già ampiamente fatto. Resta invece ampiamente battibile il record di punti stabilito da Roberto Mancini nel 2006/07, 97".