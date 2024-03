"È bastato accostare la parola affaticamento al nome di Victor Osimhen per far scattare l’allarme. L’antivigilia della sfida di Milano contro la capolista Inter ha preso subito le sembianze del giallo: ci sarà o no il centravanti nigeriano. Stamattina tutto sarà più chiaro, dopo la rifinitura e soprattutto dopo che Francesco Calzona diramerà le convocazioni: se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco domani sera, dove il Napoli ha necessariamente bisogno di strappare punti per muovere la classifica, per non staccarsi dal gruppone in corsa per un posto in Europa", si legge su La Gazzetta dello Sport.