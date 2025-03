Cosa succede se Inter e Napoli terminano la Serie A con gli stessi punti raccolti in 38 giornate? Come funziona lo spareggio scudetto

Cosa succede se Inter e Napoli terminano la Serie A con gli stessi punti raccolti in 38 giornate? Per lo scudetto c’è lo spareggio in gara secca. Ecco tutti i criteri e i precedenti per questa eventualità, dal sito di Sky Sport.

“Come detto, per l'ambizione massima, cioè lo scudetto, non si terrà conto degli scontri diretti (o degli altri criteri), ma si giocherà uno spareggio. Una partita in gara unica, secca, giocata in casa della squadra meglio classificata in campionato (stabilita secondo i criteri della classifica avulsa appena visti). La sede della partita - spiega sempre la Lega calcio - potrebbe essere la stessa della finale di Coppa Italia (cioè l'Olimpico di Roma) "nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all’ordine pubblico”.