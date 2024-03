Serata di gare per gli interisti impegnati con le varie Nazionali. Ecco le formazioni ufficiali

Serata di Nazionale per i giocatori dell'Inter convocati dai vari ct. Sanchez è tornato a Marsiglia dopo la sua esperienza in Ligue1 e questa sera affronta la Francia di Deschamps con il Cile, da titolare. I compagni dell'Inter, Pavard e Thuram, si sono accomodati in panchina. Queste le formazioni titolari: