L’amichevole di Monaco ha lasciato in eredità più di un sorriso e altrettanti interrogativi

L’amichevole di Monaco ha lasciato in eredità più di un sorriso e altrettanti interrogativi. La vittoria in rimonta, maturata in dieci uomini, ha messo in luce il carattere dell’Inter di Cristian Chivu, ma anche le aree in cui il lavoro è ancora lungo. Una su tutte secondo la Gazzetta dello Sport: l’attacco.