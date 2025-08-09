L’amichevole di Monaco ha lasciato in eredità più di un sorriso e altrettanti interrogativi. La vittoria in rimonta, maturata in dieci uomini, ha messo in luce il carattere dell’Inter di Cristian Chivu, ma anche le aree in cui il lavoro è ancora lungo. Una su tutte secondo la Gazzetta dello Sport: l’attacco.
"Quanto al mercato, resta necessario l’acquisto di un attaccante rapido e dribblante, alla Lookman, ma se arrivasse uno tra Nusa, il norvegese del Lipsia, o Sancho, l’inglese del Manchester United, andrebbe bene lo stesso. L’Inter ha bisogno di punte abili nell’uno contro uno, che creino spazi e facilitino lo scorrimento del pallone, nella speranza che Luis Henrique, preso dal Marsiglia proprio per questo, esca dal bozzolo di timidezza in cui sembra rinchiuso", sottolinea il quotidiano.
