Gds – Inter, nessun post d’addio per Handanovic: la conferma non è impossibile

Giornata di saluti ieri in casa Inter, con il club nerazzurro che ha dedicato un post d'addio a tutti i giocatori in scadenza di contratto. Ma i tifosi hanno notato qualcosa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: " In viale della Liberazione devono soprattutto decidere se prendere uno o due portieri e a molti non è sfuggito un dettaglio sui social: l’Inter ha sparso parole dolci per tutti i giocatori in scadenza 30 giugno, ma non per Lukaku (e il motivo è assai noto) e per Handanovic. Una possibile conferma dello sloveno non è più impossibile".