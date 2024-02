Anche quando mancano pezzi importanti della squadra titolare, l'Inter non cambia il suo volto e la sua efficacia. Lo si è visto anche a Lecce quando, privi di tantissimi pezzi pregiati, i nerazzurri hanno sbancato il Via del Mare con un netto 4-0, che fa spavento a tutti gli avversari. Scrive Libero:

"Tutto questo servirà come il pane nelle prossime tre settimane, decisive per non rendere carta straccia tutti i record di cui sopra. Un mini-ciclo che comincia con il recupero contro l’Atalanta (domani alle 20.45, diretta Dazn) e finirà con il Napoli (17marzo) prima della sosta per le Nazionali, passando da Genoa e Bologna con cui all’andata l’Inter ha pareggiato e dal ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico".