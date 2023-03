Inter, da domani ripresa degli allenamenti: le ultime su Dimarco, Gosens e Bastoni

L'Inter domani pomeriggio riprenderà ad allenarsi ad Appiano Gentile anche se lo farà quasi senza difesa. Acerbi e Darmian rientreranno in tarda serata dopo la sfida dell'Italia con Malta, Dumfries è con l'Olanda, Bellanova in Under 21 mentre le condizioni di Skriniar, Bastoni e Dimarco sono ancora da verificare:

"Tra terapie e lavoro personalizzato - il programma seguito in questa settimana dai tre convalescenti - bisogna capire chi è più avanti nel recupero in modo da partire dall’inizio sabato. Sia Dimarco che Gosens - nessuno dei due preoccupa, come Bastoni - si sono allenati a parte. Da domani dovranno emergere indicazioni differenti, per non rischiare di trovarsi scoperti a sinistra", spiega Tuttosport che, nel caso peggiore, ipotizza lo spostamento di Darmian a sinistra. A complicare il tutto c'è da considerare la squalifica di D'Ambrosio, che impedisce ad Inzaghi di fare un po' di turnover in vista di un mese d'aprile decisivo.