Non sarà facile convincere l'ambiziosa proprietà del club lariano a privarsi della propria stella. "Scopriamo allora come cambiano le quote di Nico Paz all'Inter sulle lavagne dei principali bookmaker", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il Real ha deciso di non esercitare l'opzione (scaduta il 30 giugno) per riscattarlo e Nico Paz è quindi a tutti gli effetti un giocatore del Como almeno per un altro anno: l'argentino sarà di nuovo il faro della manovra di Fabregas, corteggiato da Bayer Leverkusen e Inter ma rimasto un po' a sorpresa sulla panchina dei lariani. Una scelta ponderata e dettata evidentemente da garanzie precise ricevute dalla proprietà".

"Tra queste c'è la conferma del centrocampista che fa gola a mezza Serie A, compresa l'Inter alla ricerca di fosforo in mezzo al campo visto il probabile addio di Calhanoglu. Nico Paz è in cima alle preferenze dei nerazzurri, ma servirà un'offerta importante per far vacillare il Como (che non ha bisogno di vendere) e ottenere l'ok del Real: si parla di almeno 50 milioni. Tanti soldi per il club nerazzurro, che prima dovrà inevitabilmente cedere per incamerare le risorse necessarie. Le quote di Nico Paz all'Inter oscillano tra il 3.50 di Snai e il 2.50 di Sisal e Gazzabet".