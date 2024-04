«L'Inter ha festeggiato due scudetti in uno, una festa sentita anche perché Babbo Natale si porta sempre dietro il Grinch. Vince il Triplete e ma Mourinho se ne va con la macchina di Florentino Perez per andare al Real Madrid. Vinci lo scudetto nel 2021 ma sei a Crotone e c'è il Covid, lo festeggi sapendo da altri e subito capisci che Conte se ne va perché non gli vanno bene tante cose. Una volta che vinci qualcosa aspetti che succede chissà cosa ma questa volta non è successo niente e quindi è stata una festa molto sentita. Le forze di Polizia ritenevo non ci fosse molta gente per il ponte del primo maggio ma non hanno calcolato la gente che è venuta da fuori Milano», ha sottolineato il giornalista di La Repubblica.