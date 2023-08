Inter non più cabrio, ora è un Suv per tutti i terreni. Finezza Thuram e il trio in mezzo vola

“Marcus non sembra un centravanti capace di trascinare le masse, ma ha finezze tecniche e tattiche supportate da una struttura notevole. E si mette al servizio del leader Lautaro. Il trio Mhykitaryan-Calhanoglu-Barella sembra spacchettato direttamente dal finale della scorsa stagione: già in condizione e – soprattutto con il turco che nella ripresa colpisce a sua volta il palo – sempre attento a non abbassare i giri quando il Cagliari ci mette l’orgoglio. Come un anno fa — quando tra fine agosto e metà settembre la truppa di Inzaghi andò ko contro Lazio, Bayern e Milan, perdendo per infortunio Lukaku e Brozovic — all’orizzonte ci sono i primi crash test contro Fiorentina e lo stesso Milan. Ma la cabrio nerazzurra che viaggiava leggera per stupire soprattutto in Europa, non c’è più: al suo posto sembra esserci un Suv per tutti i terreni”, aggiunge il quotidiano.