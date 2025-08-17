FC Inter 1908
Inter, non solo Calhanoglu: un altro squalificato salterà la prima col Torino

Chivu dovra fare a meno di Calhanoglu all’esordio di lunedì 25 agosto contro il Torino e di un altro giocatore per squalifica
Andrea Della Sala Redattore 

In attesa di capire se Frattesi riuscirà a recuperare in tempo per essere convocato per la prima giornata di campionato col Torino, in programma lunedì 25 agosto, Chivu dovrà fare a meno sicuramente di due giocatori.

COMO, ITALY - JULY 23: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale in action during the training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on July 23, 2025 in Como, Italy. (Photo by Diego Puletto - Inter via Getty Images)

Calhanoglu non potrà essere schierato contro i granata per via di una squalifica che si porta dietro dalla scorsa stagione. Ma non sarà l’unico; stesso discorso per Pio Esposito. L’attaccante nel playoff di ritorno con lo Spezia, da diffidato, ha rimediato un cartellino giallo e dovrà scontare una giornata di squalifica.

