Chivu dovra fare a meno di Calhanoglu all’esordio di lunedì 25 agosto contro il Torino e di un altro giocatore per squalifica

Calhanoglu non potrà essere schierato contro i granata per via di una squalifica che si porta dietro dalla scorsa stagione. Ma non sarà l’unico; stesso discorso per Pio Esposito. L’attaccante nel playoff di ritorno con lo Spezia, da diffidato, ha rimediato un cartellino giallo e dovrà scontare una giornata di squalifica.