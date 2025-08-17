In attesa di capire se Frattesi riuscirà a recuperare in tempo per essere convocato per la prima giornata di campionato col Torino, in programma lunedì 25 agosto, Chivu dovrà fare a meno sicuramente di due giocatori.
Inter, non solo Calhanoglu: un altro squalificato salterà la prima col Torino
Chivu dovra fare a meno di Calhanoglu all’esordio di lunedì 25 agosto contro il Torino e di un altro giocatore per squalifica
Calhanoglu non potrà essere schierato contro i granata per via di una squalifica che si porta dietro dalla scorsa stagione. Ma non sarà l’unico; stesso discorso per Pio Esposito. L’attaccante nel playoff di ritorno con lo Spezia, da diffidato, ha rimediato un cartellino giallo e dovrà scontare una giornata di squalifica.
