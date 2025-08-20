FC Inter 1908
Inter, buone notizie per Chivu: Dimarco in gruppo. Frattesi e Augusto, la situazione

Dopo il test contro l’Olympiacos, l’Inter è tornata ieri ad Appiano per la ripresa degli allenamenti
Gianni Pampinella
Dopo il test contro l’Olympiacos, l’Inter è tornata ieri ad Appiano per la ripresa degli allenamenti in vista della prima gara di campionato dove i nerazzurri affronteranno il Torino. Come sottolinea Tuttosport, buone notizie per Federico Dimarco, sostituito in via precauzionale durante l’amichevole. L’esterno era regolarmente in gruppo e ha svolto l’intera seduta con i compagni.

"Tutti in gruppo tranne Carlos Augusto - che in via precauzionale farà del lavoro specifico per un paio di giorni - e Frattesi. Il centrocampista, che dovrebbe tornare a lavorare nel weekend con i compagni, spera di strappare la convocazione contro il Torino. Spetterà a Chivu portarlo, o meno, in panchina". 

(Tuttosport)

