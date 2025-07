I nerazzurri, dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, sono attesi a Milano per staccare e iniziare le vacanze

Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, l'Inter ha subito iniziato le operazioni di rientro in Italia. I nerazzurri sono attesi a Milano nella notte italiana, in un clima di delusione generale.

Tempo di bagagli e amarezza per la nuova Inter di Chivu che - sconfitta dai brasiliani del Fluminense - sta per rientrare in Italia dove dovrebbe atterrare nel cuore della notte. Non ci saranno tifosi ad attendere i nerazzurri, reduci dal Mondiale per club, visto l'orario e anche il mood non proprio sereno del gruppo.