FCIN1908 / Inter, da Acerbi e C. Augusto ad Asllani: le novità. E Calhanoglu…

Le novità in arrivo dall’infermeria di casa Inter in vista della trasferta di Empoli: da Acerbi e C. Augusto ad Asllani e Calhanoglu

Le novità in arrivo dall’infermeria di casa Inter in vista della trasferta di Empoli. Come appreso da FCIN1908, altro allenamento in gruppo per Kristjan Asllani. Da capire se Inzaghi potrà impiegarlo in Toscana e nel caso se dall’inizio o a gara in corso.