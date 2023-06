Inter, altre nozze: Dimarco sposa la sua Giulia. La moglie di Barella: “Squadra che vince…”

Festa grande in casa Inter, anche Dimarco si è sposato

In casa Inter si sposano tutti. Come direbbe qualcuno, l'amore trionfa sempre. Dopo le nozze di Lautaro e Agustina , quelle di Bastoni e Camilla , quelle di Gagliardini e Nicole ecco un altro giocatore nerazzurro che ha detto sì. Si tratta di Federico Dimarco , che ha sposato la sua compagna storica Giulia. I due hanno già due bellissime bambine. A occuparsi dell'organizzazione della cerimonia e della festa è stata Silvia Slitti, moglie di Pazzini e ambitissima wedding planner.

Matrimoni, che tour de force

Al matrimonio di Federico Dimarco erano naturalmente presenti numerosi compagni dell'Inter. Federica, moglie di Barella, ha condiviso alcune immagini del gruppo interista presente alle nozze dell'esterno nerazzurro. "Squadra che vince non si cambia", ha commentato ironicamente Federica. Presenti nello scatto della festa di nozze Samir Handanovic, Matteo Darmian, Alex Cordaz e Nicolò Barella con le rispettive compagne. Anche Federico Dimarco si è sposato in Puglia, in una masseria di Savelletri.