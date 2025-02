Quella contro la Juve è stata un'Inter dai due volti. Nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha creato tanto senza mai concretizzare ed è stata questa una delle cause della sconfitta. Nel secondo si è rivista in campo una squadra che ha messo in mostra i soliti difetti manifestati in questa stagione: molle, supponente e incapace di reagire al gol subito. Simbolo di un secondo tempo da dimenticare è stato Hakan Calhanoglu. Gli infortuni hanno rallentato il turco, ma quello che preoccupa è che non riesce più a essere decisivo per l'Inter. Ormai è chiaro, quando uno dei tre centrocampisti titolari non gira, non gira la squadra. Calhanoglu è l'emblema di un'Inter che va a corrente alternata e ci sono di Sky Sport che lo testimoniano. È impressionante la differenza tra il Calhanoglu pre infortunio e quello dopo.