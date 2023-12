Inter, da Lautaro e Thuram fino a Calhanoglu e Sommer: numeri da record assoluto

"L’Inter oggi è una moltitudine di numeri primi. Non solo la vetta da riprendersi in classifica. C’è anche altro. C’è Lautaro miglior cannoniere del campionato, che da solo ha segnato un gol in più di tutta l’Udinese (13 contro 12). C’è Thuram che con 6 assist aiuta i suoi come nessun altro fa in Serie A. C’è Calhanoglu rigorista infallibile, cinque su cinque in questo campionato, il miglior specialista attualmente in Italia. C’è Sommer che ha già collezionato 9 clean sheet in 14 giornate", analizza La Gazzetta dello Sport.