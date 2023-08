Inter, i numeri di maglia: Arnautovic come Ibra, Cuadrado e Carlos Augusto…

Carlos Augusto ha scelto la numero 30, stessa maglia che indossava a Monza, mentre Cuadrado ha optato per la 7.

Marko Arnautovic, invece, vestirà la maglia numero 8 che fu di Zlatan Ibrahimovic. Nella sua prima esperienza in nerazzurro, l’austriaco scelse la numero 89, mentre a Bologna aveva la 9.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.